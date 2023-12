Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Weißer Hyundai nach Wohnungseinbruch entwendet

Niederkassel (ots)

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) wurde bei einem Einbruch in ein Reihenhaus ein weißer Hyundai I20 entwendet. Die Tochter des Hauses an der Pastor-Hochherz-Straße in Niederkassel-Lülsdorf war gegen 01.00 Uhr durch ein lautes Geräusch geweckt worden. Die junge Frau ging in den Hausflur und stellte fest, dass die Haustür offenstand. Sie schaute kurz nach draußen, entdeckte nichts Verdächtiges und weckte anschließend ihre Eltern.

Bei genauer Nachschau stellte die Familie fest, dass an der Haustür eine Hebelspur zu sehen war und der Autoschlüssel für den Hyundai vom Schlüsselbrett fehlte. Das Auto, welches in der Einfahrt des Hauses abgestellt war, war von den Einbrechern mitgenommen worden. Als die Tochter vor dem Wecken der Eltern nachgesehen hatte, war der Wagen noch da.

Die Fahndung nach der rund 20.000 Euro teuren Schräghecklimousine mit dem amtlichen Kennzeichen SU-SI 7910 verlief ohne Erfolg. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Autos nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell