Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Personen durch Pfefferspray verletzt

Erfurt (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Samstagmorgen in Erfurt. Gegen 06:45 Uhr benahmen sich drei unbekannte Männer in einer Gaststätte in der Altstadt daneben. Als sie daraufhin das Lokal verlassen sollten, sprühte einer der Männer Pfefferspray in den Gastraum. Dadurch erlitten zehn Gäste leichte Augen- und Atemwegsreizungen. Zudem schlugen und traten die Täter drei Gäste und verletzten sie dabei leicht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unter dem Einsatz mehrerer Funkwagen konnten die drei Unbekannten nicht mehr gefasst werden. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell