Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Blumenladen und Eisdiele

Speyer (ots)

Am 25.02.2024 gegen kurz vor 02:00 Uhr kam es im Bereich der Maximilianstraße zur mutwilligen Beschädigung von Fensterscheiben eines Blumenladens und einer Eisdiele. Der oder die unbekannten Täter zündeten im Anschluss in der Eisdiele einige Pappbecher an, diese verursachten jedoch keinen Sachschaden. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Täterschaft entfernte sich im Anschluss von der Tatörtlichkeit.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell