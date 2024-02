Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebe flüchten und werden doch geschnappt

Speyer (ots)

Am Donnerstagvormittag, kurz vor 12 Uhr betrat ein 23-jähriger Mann einen Discounter in der Tullastraße und packte mehrere Energy-Drinks im Gesamtwert von 111 Euro in eine Tüte. Sein 20-jähriger Kompagnon wartete indes an der automatischen Eingangstür und öffnete diese für den 23-Jährigen, sodass dieser den Kassenbereich nicht passieren musste. Die beiden Männer flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Auestraße. Mitarbeiter bemerkten dies und informierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen die beiden Täter auf einem Parkplatz eines Geschäfts für Heimtierbedarf an und kontrollierten sie. Die zuvor erbeutete Ware wurde sichergestellt und Mitarbeitern des Discounters wieder ausgehändigt. Gegen die beiden jungen Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Hausverbot ausgesprochen.

