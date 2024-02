Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Zwei Sachbeschädigungen an PKW

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Im Zeitraum von 19.02.2024, 20:00 Uhr, bis 20.02.2024, 08:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den Fahrzeuglack eines zum Parken abgestellten grauen PKW der Marke Kia im Bereich des Anwesens Kantstraße 10 in 67227 Frankenthal. Der oder die Täter hinterließen an beiden Türen der Beifahrerseite Kratzer. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es im Zeitraum vom 18.02.2024 bis 21.02.2024, 11:00 Uhr, in der Straße Am Kanal im Bereich des Anwesens Nummer 4. Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter in alle vier Reifen eines dort geparkten grauen Opel Astra gestochen. Der Gesamtschaden dürfte sich hierbei auf mehrere hundert Euro belaufen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell