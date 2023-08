Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Str.

Dalweg; Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am Samstag (19.08.23) um 11.15 Uhr befuhr ein 17-Jähriger Kradfahrer aus Dülmen die Coesfelder Str. stadteinwärts.

In Höhe der Einmündung Coesfelder Str. / Dalweg will ein aus dem Dalweg kommender 22-jähriger Dülmener mit seinem VW Golf nach links in die Coesfelder Str. einbiegen und übersieht dabei den von links kommendem Kradfahrer.

Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 17-Jährige wurde nach ärztlicher Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die Coesfelder Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 12.15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell