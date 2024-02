Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Gemeinsame Schulwegkontrolle der Polizei Frankenthal und Stadtverwaltung Frankenthal

Frankenthal (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 21.02.2024, führte die Polizeiinspektion Frankenthal zusammen mit der Stadtverwaltung Frankenthal eine Schulwegkontrolle an einer Grundschule im Carl-Bosch-Ring in Frankenthal durch. Hierbei konnten unter anderem in drei Fällen eine fehlerhafte Kindersicherung festgestellt werden.

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Sobald Eltern, welche ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, Rad- und Gehweg blockieren, gefährden diese Fußgänger und Radfahrer. Das Zuparken der Rad- und Gehwege kann gerade Schülerinnen und Schüler zu einem gefährlichen Ausweichmanöver auf die Fahrbahn zwingen. Zudem blockieren parkende oder haltende Fahrzeuge die Sicht in den Fließverkehr, dies erschwert das Überschreiten der Fahrbahn besonders für Kinder.

Fünf Tipps zum Thema "Elterntaxi" 1. Reflektieren Sie Ihr Bring- und Abholverhalten und begrenzen Sie die Fahrten zur Schule auf das Notwendigste. 2. Organisieren Sie vor Ort Kindergruppen, damit Ihr Kind den Schulweg nicht alleine bewältigen muss. 3. Sprechen Sie die Schulleitung Ihrer Schule an. Diese kann Sie mit Beratung und sicheren Alternativen zum Elterntaxi unterstützen. 4. Benutzen Sie, wenn vorhanden, die ausgewiesenen Bring- und Abholzonen. Auch kurze Haltezeiten im Bereich der Schule bergen Gefahren für Ihre und andere Kinder. Kinder vergessen beim Anblick der Eltern oft die Verkehrsregeln. 5. Seien Sie auch in Ihrer Freizeit ein Vorbild für Ihre Kinder und für Andere. Verhalten Sie sich verkehrsgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie im Schulwegheft für Eltern und Kinder "Sicher zur Schule". Dieses finden Sie auf: www.verkehrssicherheit-rlp.de

