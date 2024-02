Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unberechtigt im Gartenhäuschen einer Gartenlaube

Speyer (ots)

In den Morgenstunden des 20.02.2024, kurz vor 8 Uhr, meldete der Besitzer einer Gartenlaube in der Hermann-Ehlers-Straße eine unberechtigte Person auf seinem Grundstück. Die eingesetzten Beamten trafen im Gartenhäuschen einen 33-jährigen Mann an, der zuvor über den Zaun geklettert war. Er verhielt sich zunächst unkooperativ und uneinsichtig. Bei der Durchsuchung des 33-Jährigen wurden geringe Mengen Haschisch und Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Ihm wurde abschließend ein Platzverweis erteilt, welchem er nachkam. Ein möglicher Tatzusammenhang zu einem Einbruch in die selbe Gartenlaube (wir berichteten POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Gartenlaube | Presseportal ) ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

