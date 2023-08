Lübeck (ots) - Am frühen Dienstagnachmittag (01.08.) kam es im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord zu einem Blitzeinschlag. Hierdurch geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Bewohner blieben unverletzt. Gegen 13:50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in den Baumschulweg geschickt, nachdem im Zuge des andauernden Gewitters ein Blitz in das Dach eines eineinhalbgeschossigen Einfamilienhauses eingeschlagen ...

