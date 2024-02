Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer missachtet Vorfahrt

Altrip (ots)

Am gestrigen Mittag, gegen 13:50 Uhr, missachtete ein 67-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Parkstraße/Moltkestraße die Vorfahrt einer 43-jährigen PKW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer, welcher keinen Helm trug und verletzte sich leicht am Kopf. Der Herr wurde in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand geringer Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei appelliert, beim Radfahren einen Fahrradhelm zu tragen, um bei Unfällen Kopfverletzungen zu minimieren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell