Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Love-Scamming - Betrug mit falscher Liebe

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Mittag erstattete eine 68-Jährige aus Speyer Anzeige, da sie Opfer der sogenannten "Romance-Scamming" Betrugsmasche wurde. Hierbei gaukeln Betrüger meistens über soziale Netzwerke den Geschädigten Liebe vor und erbeuten durch Nennung diverser Notlagen hohe Geldsummen. Die 68-Jährige lernte über soziale Netzwerke Ende 2019 einen angeblichen Angehörigen des US-Militär, welcher bei den US-Streitkräften in Ramstein stationiert sei, kennen. Kurze Zeit später gab der Unbekannte an, dass er nach Somalia versetzt werde. Die Kommunikation erfolgte über soziale Netzwerke und wenige Telefonate. Der Betrüger gaukelte vor, dass er für verschiedenste Angelegenheiten dringend Geld benötige, u.a. zur Bezahlung einer Zollgebühr, Handygebühren, sowie Geld für Ärzte wegen einer schweren Krankheit. Im Spätjahr 2023 brach der Kontakt ab. Über die gesamte Zeit erfolgten Zahlungen in Höhe von ca. 212.000 Euro. Teilweise wurden Gutscheincodes übermittelt. Leider ist das sogenannte "Love- oder Romance-Scamming", also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor den Betrügern zu schützen: -Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben. -Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt in Not zu sein und "dringend Geld" zu benötigen. -Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach Geld fragen! Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema - auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell