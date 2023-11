POL-MFR: (1404) Körperverletzung auf offener Straße - Zeugenaufruf

Langenzenn (ots) - Am Dienstagmittag (28.11.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter Messtechnik von einer Geschwindigkeitsmessstelle der Kommunalen Verkehrsüberwachung in Langenzenn (Lkrs. Fürth). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Messstelle war ab dem Vormittag in der Nürnberger Straße in Fahrtrichtung Horbach in stadteinwärtiger Fahrtrichtung aufgebaut. Gegen 12:50 Uhr bemerkte der Messtechniker, ...

mehr