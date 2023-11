POL-MFR: (1401) 33-Jähriger zeigt Hitlergruß - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Ein 62-jähriger Mann und eine 47-jährige Frau stehen im Verdacht, am Dienstagvormittag (28.11.2023) in einem Supermarkt in Nürnberg-Eberhardshof Waren im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Gegen 11:00 Uhr fielen dem Ladendetektiv eines Supermarktes in der Adam-Klein-Straße zwei Personen auf, welche das Geschäft betraten und je einen ...

