Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1400) Streit eskalierte - Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag

Erlangen (ots)

Am Mittwochabend (29.11.2023) eskalierte ein Streit zweier Männer im Erlanger Stadtteil Büchenbach. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen einen 33-jährigen Mann, nachdem dieser seinen 23-jährigen Kontrahenten mit einem Messer attackierte.

Gegen 21:15 Uhr gerieten vor einem Anwesen in Erlangen-Büchenbach zwei Männer im Alter von 33 und 23 Jahren in Streit. Im Verlauf der Streitigkeit schubste der 33-Jährige seinen Kontrahenten mehrmals und griff ihn schließlich mit einem Messer an. Einer ebenfalls anwesenden Frau gelang es den Angriff so zu stören, dass der 33-Jährige das Messer verlor.

Daraufhin schlug der 33-Jährige mehrmals mit einem Plastikrohr auf den 23-Jährigen ein. Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt konnte weitere Angriffe unterbinden und nahm den Mann vor Ort fest. Der 23-Jährige wurde durch die Angriffe glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Der 33-jährige Mann wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell