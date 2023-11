Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1398) Haftantrag nach Ladendiebstahl

Nürnberg (ots)

Ein 62-jähriger Mann und eine 47-jährige Frau stehen im Verdacht, am Dienstagvormittag (28.11.2023) in einem Supermarkt in Nürnberg-Eberhardshof Waren im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

Gegen 11:00 Uhr fielen dem Ladendetektiv eines Supermarktes in der Adam-Klein-Straße zwei Personen auf, welche das Geschäft betraten und je einen Trolley-Koffer mit sich führten. Im weiteren Verlauf packte der Mann verschiedene Waren in seinen Koffer und mutmaßlich auch in den Trolley seiner Begleiterin. Anschließend verließen beide den Laden, ohne die Artikel im Wert von über 300 Euro zu bezahlen. Als der Kaufhausdetektiv den Mann stellte, war die Frau bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen den 62-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten die Beamten auch seine Begleiterin, eine 47-jährige Frau, identifizieren, bislang jedoch nicht antreffen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der 62-Jährige dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die beiden Personen müssen sich nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

