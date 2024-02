Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Hund

Speyer (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 16:30 Uhr fuhr eine 34-jährige Autofahrerin in der Schuberststraße und bog in die Wormser Landstraße ein. Kurz zuvor überlies sie einer 64-jährigen Fußgängerin und ihrem Hund den Vortritt, sodass diese die Wormser Landstraße überqueren konnte. Als die 34-Jährige wieder anfuhr hatte sie jedoch nicht bemerkt, dass der Hunde der 64-Jährigen etwas langsamer die Straße überquerte und touchierte diesen an einer der hinteren Pfoten. Dadurch wurde der Hund derart verletzt, dass er nicht mehr auftreten konnte und zum Tierarzt gebracht werden musste. Am PKW entstand kein Schaden.

