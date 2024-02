Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Diebstähle aus PKW

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag, den 23.02.2024 auf Samstag, den 24.02.2024 kam es im Bereich Speyer-Nord, Speyer-West und Speyer-Zentrum zu bisher insgesamt vier registrierten Diebstählen aus geparkten PKW. Hierbei kam es in einem Fall zur Entwendung eines Mobiltelefons. In allen Fällen wurde der PKW durch den oder die unbekannten Täter durchwühlt.

Haben Sie im betroffenen Gebiet auffällige Beobachtungen gemacht, welche mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät dringend dazu, geparkte Fahrzeuge abzuschließen und gibt darüber hinaus folgende Tipps:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

- Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.

- Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten niemals im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn Sie das Auto verlassen. Fertigen Sie vor einer Reise Kopien davon an. So haben Sie bei Verlust und Diebstahl alle Daten schnell zur Hand.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

- Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter

https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/schuetzen-sie-wertsachen-und-fahr-zeug-vor-dreisten-dieben/

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell