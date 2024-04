Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung anlässlich Sonderkontrollen im Nordkreis des LK Cloppenburg mit Schwerpunkt "Geschwindigkeit" und "Fahrtüchtigkeit"

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am gestrigen Tage wurde die Verkehrsunfallstatistik 2023 der Polizeiinspektion Cloppenburg/ Vechta für das Jahr 2023 veröffentlicht, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5753850.

Die Auswertungen zeigten, dass eine nicht angepasste Geschwindigkeit sowie Alkohol und Drogen mitunter die Hauptunfallursachen darstellen.

So wurden am gestrigen Tage, Mittwoch, den 10.04.23, im Zeitraum von 11:00 bis 19:00 Uhr, im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, speziell im Nordkreis des Landkreises Cloppenburg, diverse mobile und stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Hauptaugenmerk lag dabei auf Geschwindigkeitsmessungen sowie Überprüfungen hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmenden. Durch die Beamten wurden insgesamt 65 Fahrzeuge kontrolliert.

Unter anderem konnte, gegen 15:46 Uhr, auf dem Eleonorenring in Friesoythe ein 37-Jähriger Fahrzeugführer aus Friesoythe in seinem PKW kontrolliert werden. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In einem weiteren Fall konnte, gegen 17:34 Uhr, auf der Friesoyther Straße in Bösel ein 22-Jähriger Mann aus Bösel in seinem PKW kontrolliert werden. Auch hier ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amfetamin. Es wurde ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Auch gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 13:00 Uhr, konnte durch die Beamten, in der Friesoyther Straße in Bösel, ein 45-jähriger Fahrzeugführer in seinem PKW kontrolliert werden. Ein bei der Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Weiterhin wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol gegen ihn eingeleitet.

Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Böseler Straße fiel u. a. ein 27-Jähriger Fahrzeugführer aus Friesoythe auf, welcher die Böseler Straße mit 80 km/h, statt der dort erlaubten 50 km/h, befuhr.

Besonders viele Verstöße konnten die Beamten im Bereich einer 30er Zone an einer Schule in der Barßeler Straße in Friesoythe feststellen. Innerhalb von etwa eineinhalb Stunden mussten die Beamten hier 30 Verstöße feststellen und ahnden. Die höchste Überschreitung beging dabei ein 56-Jähriger aus Friesoythe. Er fuhr mit 48 km/h, statt der erlaubten 30 km/h.

Bei den Weiteren Kontrollen konnten zusätzliche Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden, wie z. B. nicht angelegte Sicherheitsgurte bei einer Frau und ihrem mitfahrenden Kind.

Zusammenfassend konnten die Polizeibeamten eine Trunkenheitsfahrt, zwei Fahren unter Einfluss von Drogen, elf Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen im Bußgeldbereich und 50 im Verwarngeldbereich verzeichnen. Ferner wurden zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

