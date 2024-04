Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruchdiebstahl aus Lagerhalle

Am Mittwoch, den 10.04.24, gegen 21:52 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zu einem Firmengelände in der Karl-Friedrich-Benz-Straße. Aus dem dort befindlichen Firmengebäude entwendete die unbekannte Person Kupferdraht im Wert von circa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Diebstahl von Fahrrad

Am Dienstag, den 06.04.2024, im Zeitraum von 16:30 bis 17:30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein im Bereich eines Einkaufszentrums in der Straße "Im Hofe" verschlossen abgestelltes schwarzes Herrensportrad der Marke Gudereit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 07.04.24, gegen 23:30 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger aus Vechta in der Großen Straße beim Ausparken mit seinem PKW Mercedes gegen einen ordnungsgemäß geparkten weißen PKW VW Golf. Anschließend entfernte sich der 18-Jährige unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, folgte dem Unfallverursacher und verständigte die Polizei. Im Nachgang konnte der beschädigte VW Golf nicht mehr am Unfallort in der Großen Straße festgestellt werden. Dieser soll die Landkreiskennung Diepholz "DH" gehabt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 10. April 2024, gegen 15:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den geparkten Pkw eines 49-jährigen Mannes aus Vechta am Außenspiegel. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Passat, an der Bahnhofstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Pedelecfahrerin

Am Mittwoch, 10. April 2024, gegen 15:00 Uhr kam es in der Große Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Frau aus Wildeshausen hatte ihren Pkw geparkt und beabsichtigte auszusteigen. Beim öffnen der Fahrertür übersah sie die vorbeifahrende 56-jährige Frau aus Vechta auf ihrem Pedelec. Die 56-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 10. April 2024, gegen 07:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Bokener Damm. Ein 63-jähriger Mann aus Vechta stand mit seinem Pkw in einem Rückstau, Fahrtrichtung Vechta. Er beabsichtigte zu wenden, hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sprinter eines 55-jährigen Mannes aus Vechta. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 60.000,00 Euro geschätzt.

Vechta - Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum von Montag, den 08.04.24, gegen 13:00 Uhr, bis Mittwoch, den 10.04.24, gegen 18:09 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person unbefugt Zugang zu einem am Visbeker Damm, OT Holtrup, befindliches Wohnhaus und entwendete hier diverse Gegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Holdorf - Diebstahl aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen

Im Zeitraum von Dienstag, den 09.04.24, gegen 22:00 Uhr, bis Mittwoch, den 10.04.24, gegen 07:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zugang zu einer in der Straße "Lappenstadt" befindlichen Fahrzeughalle. Dort wurden aus zwei landwirtschaftlichen Fahrzeugen die Navigationsgeräte entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen

Bakum - Diebstahl von Steuergeräten

Am Dienstag, den 02.04.24, gegen 00:00 Uhr, kam es auf einem Betriebsgelände in der Straße "Hansawinkel" zu Diebstahlstaten an mehreren Sattelzugmaschinen. Entwendet wurden jeweils die Steuergeräte, sodass ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Dinklage - Brand eines Schuppens

Am Mittwoch, den 10.04.24, gegen 18:30 Uhr, geriet in der Titus-Horten-Straße aus bislang ungeklärter Ursache ein Gartenschuppen in Vollbrand. Auf Grund der Hitzeentwicklung entstand an dem nebenstehenden Wohnhaus ebenfalls leichter Schaden. Die Feuerwehr Dinklage war mit 10 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 10.04.24, gegen 23:14 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Vechta in der Münsterstraße einen 30-jährigen Vechtaer in seinem Porsche. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW

Am Mittwoch, den 10.04.24, gegen 07:03 Uhr, kam es auf der L848 zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 63-jähriger Harpstedter (PKW), ein 32-jähriger Cloppenburger (PKW) und eine 21-jährige Delmenhorsterin (PKW) befuhren in genannter Reihenfolge die L848 aus Richtung Vechtaer Straße in Richtung Bakumer Straße. Als der 63-Jährige verkehrsbedingt bremsen muss, fährt der 32-Jährige aus Cloppenburg auf den vorausfahrenden PKW auf. Auf das Fahrzeug des Cloppenburgers fuhr wiederum die 21-Jährige Delmenhorsterin auf. Durch den Aufprall wurde der PKW der Delmenhorsterin auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW einer 45-Jährigen aus Lohne kam. Der 32-jährige Cloppenburger wurde leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 13000 Euro.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, dem 10. April 2024, gegen 18:05 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem Leichtkraftrad die Bruchweidenstraße in Fahrtrichtung Goldenstedt. In Höhe der Einmündung zur Straße Erlenbusch beabsichtigte der 20-Jährige nach links abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs des 20-Jährigen beabsichtigte eine 23-jährige den 20-Jährigen zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 20-Jährige leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden wurde auf 7.500,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell