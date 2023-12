Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 61-jähriger Fußgänger bei Unfall auf L 3460 lebensgefährlich verletzt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Freitagabend ein 61-jähriger Fußgänger, der auf der L 3460 in Kassel-Waldau von einem in Richtung Fuldabrück fahrenden Kleintransporter erfasst wurde. Rettungskräfte brachten den Mann aus Söhrewald anschließend zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall auf der Landesstraße zwischen der Falderbaumstraße und der Marie-Curie-Straße gegen 18:10 Uhr ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der 61-Jährige die Straße vom Industriegebiet Werner-Heisenberg-Straße kommend in Richtung Fuldaaue überqueren, wobei er nach Angaben von Zeugen zunächst ein in Richtung Kassel fahrendes Fahrzeug passieren ließ. Anschließend soll der dunkel gekleidete Fußgänger auf die L 3460 getreten sein, ohne auf den Verkehr in Fahrtrichtung Fuldabrück zu achten. Ein 30-Jähriger, der zu dieser Zeit mit dem Ford Kleintransporter stadtauswärts unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem plötzlich von links kommenden Fußgänger nicht mehr verhindern und erfasste den Mann frontal. Der 30-jährige Mann aus dem Landkreis Fulda erlitt einen Schock. Zur Rekonstruktion des Unfalls war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. An dem Ford, der sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L 3460 bis 20:45 Uhr voll gesperrt werden.

Zeugen, die möglicherweise bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort waren, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell