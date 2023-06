Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Körperverletzung in Gaststätte, Unbekannter schlägt auf zwei Männer ein, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag (2. Juni) auf Samstag (3. Juni) kam es vor einer Willinger Gaststätte in der Briloner Straße zu einer Körperverletzung durch einen bisher unbekannten Täter, bei der ein Mann erhebliche Gesichtsverletzungen erlitt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00.20 Uhr erhielt die Polizei Korbach die Meldung, dass es vor einem Tanzlokal in der Briloner Straße in Willingen zu einer Schlägerei gekommen ist, an der mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen. Als die Streife am Einsatzort eintraf hatte sich die Lage bereits beruhigt. Bei der Schlägerei wurden zwei Personen verletzt, die mit einem Rettungswagen in ein Briloner Krankenhaus gebracht worden waren.

Nach Zeugenangaben soll der Täter auf die beiden Männer mit der Faust eingeschlagen haben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bereits vorher in der Gaststätte zu einer Auseinandersetzung der Beteiligten gekommen ist.

Einer der beiden Männer erlitt durch die Schläge erhebliche Gesichtsverletzungen, die operativ versorgt werden mussten.

Von dem Tatverdächtigen ist bisher bekannt, dass er etwa 25 bis 35 Jahre alt und etwa 185 cm groß ist und eine Glatze hat. Er soll ein quer gestreiftes T-Shirt in den Farben blau/rot oder schwarz/rot getragen haben.

Zeugen, die zur genannten Tatzeit Beobachtungen im oder vor dem Tanzlokal in der Briloner Straße in Willingen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Polizeistation Korbach zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell