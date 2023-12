Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Donnerstag gegen einen VW-Transporter, der in der Bahnhofstraße in Suhl geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der VW-Fahrer stellte den Unfall gegen 16:00 Uhr fest. Beamte der Suhler Polizei konnten silbernen Fremdlack sichern und ein Zeuge beobachtete einen silbernen Toyota mit Suhler Kennzeichen, der nach dem Unfall wegfuhr. Ob dieser in den Unfall verwickelt war oder wer den Unfall verursachte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0319984/2023 beim Suhler Inspektionsdienst zu melden.

