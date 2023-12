LPI-SHL: Auto leergeräumt

Suhl (ots) - Ein unbekannter Täter besprühte in der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagabend das Tor einer Garage in einem Garagenkomplex in der Karl-Marx-Straße in Suhl unter anderem mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Ein Schaden von ca. 150 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0320137/2023 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

