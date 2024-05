Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Hirschhorn: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hirschhorn (ots)

Von Montag (29.04.) bis Dienstag (30.04.) kam es in Hirschhorn zu einem Verkehrsunfall mit Flucht, in dessen Verlauf vermutlich ein Lkw mit Anhänger beim Durchfahren der Hauptstraße (in FR Hainbrunn), in Höhe der Einmündung Schloßstraße, einen gemauerten Pflanzkübel am rechten Fahrbahnrand beschädigte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000,- Euro.

Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/9305-0 entgegen.

Berichterstatterin: POK'in Schäfer, Polizeiposten Hirschhorn

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell