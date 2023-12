FW Bad Honnef: Tief Zoltan "randaliert" in Bad Honnef

Bad Honnef, Drachenfelsstraße, 22.08.2023, 04.59 Uhr (ots) - Um kurz vor 5 Uhr am Morgen alarmierte die Leitstelle Rhein-Sieg die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef. Anrufer hatten ein Feuer am "Haus im Turm" in der Drachenfelsstraße gemeldet. Da unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, wurden die Einheiten mit dem Zusatz "Menschenleben in Gefahr" alarmiert. Ersteintreffende Einsatzkräfte konnten eine ...

mehr