Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mann nach Hundebiss schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

24. Januar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.01.2024 - Geesthacht

Heute Nachmittag (24. Januar 2024) kam es in einem Waldgebiet in der Nähe der Straße Am Haferberg in Geesthacht zu einem Vorfall mit einem Hund, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Gegen 14:30 Uhr meldete eine Spaziergängerin eine verletzte Person in dem Wald, die von einem Hund bewacht wurde. Vor Ort stellten die Beamten einen stark blutenden Mann am Boden liegend fest. Um ihm helfen zu können, mussten die Beamten den Hund erschießen, da dieser bedrohlich auf die Helfer zulief. Erst danach konnte der Mann, der Bissverletzungen an beiden Armen hatte, medizinisch versorgt werden. Er wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Identität des Mannes steht noch nicht zweifelsfrei fest.

Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Wir werden im Laufe des morgigen Tages nach berichten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell