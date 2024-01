Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Brände an einem Geschäftshaus beschäftigen die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

23. Januar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.01.2024 - Geesthacht

Nachdem heute Morgen, gegen 01.30 Uhr eine Bewohnerin über einem Cafe in der Straße Buntenskamp eine Rauchentwicklung wahrnahm und gemeldet hatte, prüft die Kriminalpolizei nun Zusammenhänge mit einer Tat vom 17.01.2024.

Bereits am vergangenen Mittwoch, gegen 02.30 Uhr kam es im rückwärtigen Außenbereich eines Cafes zu einem Brand. Dieser wurde rechtzeitig erkannt und konnte schnell gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden noch wurden Personen verletzt.

Heute Nacht waren die Beamten innerhalb weniger Minuten vor Ort und stellten eine deutliche Rauchentwicklung sowie einen Brandherd an der Eingangstür des Cafes fest. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und so eine Ausweitung auf den Innenbereich des Hauses verhindern. Es entstand Gebäudeschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat aufgrund der Spurenlage die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Konkrete Hinweise auf einen politisch motivierten Hintergrund gibt es derzeit nicht. Es wird aber in alle Richtungen ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat zum Zeitpunkt der Brände verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Buntenskamp beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Geesthachter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell