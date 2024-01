Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach versuchtem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

22. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 21.01.2024 - Ahrensburg

Sonntagmorgen kam es in Ahrensburg zu einem versuchten Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Manhagener Allee. Ein Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Polizeibeamten nahmen die zwei Tatverdächtigen im jugendlichen Alter fest. Die Kriminalpolizei Ahrensburg führt die weiteren Ermittlungen.

Am 21.01.2024, gegen 01.30 Uhr, meldete sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizei und gab an, dass er zwei Personen dabei beobachte, die versuchen würden die Eingangstür eines Lebensmittelgeschäftes gewaltsam zu öffnen. Noch während des Telefonates ließen die Beiden von ihrem Vorhaben ab und flüchteten mit ihren Fahrrädern, denn auch eine Streifenwagenbesatzung wurde auf die Tat aufmerksam.

Die zwei geflüchteten Tatverdächtigen konnten wenig später vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich dabei um zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Sie werden sich in einem späteren Verfahren für die Tat verantworten müssen.

