POL-HP: Lorsch: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lorsch (ots)

Am 18.05.2024 zwischen 20:00 Uhr und 00.00 Uhr kam es in der Nibelungenstraße bei den Kleingärten Im Taubenfang in Lorsch zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort ordnungsgemäß am Straßenrand abgeparkter Mercedes wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausparken am Fahrzeugheck linksseitig stark beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 3000,00EUR. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, bitte bei der Polizeistation Heppenheim unter der Tel. 06252 7060 melden.

