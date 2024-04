Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Bad Krozingen: Versuchte Sprengung von zwei Geldautomaten - Zeugenaufruf" - Hier: Absperrmaßnahmen der Polizei aufgehoben

Freiburg (ots)

Die Untersuchungen der Sprengstoffexperten des LKA vor Ort sind abgeschlossen. An der Tatörtlichkeit wurde kein Sprengstoff festgestellt. Die Absperrmaßnahmen der Polizei konnten am heutigen Nachmittag aufgehoben werden.

oec

Ursprungsmeldung vom 15.04.2024:

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag, 15.04.2024, gegen 4 Uhr versucht, zwei Geldautomaten in der Lammstraße in Bad Krozingen zu sprengen.

Die Beschädigungen an beiden Automaten wurden am Morgen durch Zeugen bemerkt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden durch die Täter mutmaßliche Sprengsätze an den Automaten befestigt und wieder entfernt. Zu einer Sprengung kam es nicht.

Da nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden kann, dass Sprengstoff an der Tatörtlichkeit zurückgelassen wurde, musste das Gebäude geräumt und der Bereich um die Bankfiliale abgesperrt werden. Delaborierer des Landeskriminalamtes klären nun, ob gefährliche Gegenstände zurückgelassen wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde kein Geld entwendet, die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

