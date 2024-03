Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Diebstahl von Kupfer - Leitern hinterlassen (Foto)

Bild-Infos

Download

Nordhorn (ots)

In der Zeit vom 15.01.2024 bis zum 14.02.2024 kam es in der Bahnhofstraße zu vermutlich mehreren Diebstählen von Kupferabdeckungen. Um an die auf dem Dach eines Gebäudes befindlichen Abdeckungen zu gelangen, nutzten die Täter zwei Leitern (s. Foto). Diese Leitern hinterließen sie am Tatort. Zeugen, insbesondere die, die Hinweise zu der Herkunft der beiden Leitern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell