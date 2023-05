Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer und E-Bike stoßen zusammen

Radfahrer leicht verletzt (21.05.2023)

Tuningen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr hat ein Autofahrer auf der Schwarzwaldstraße einen Unfall verursacht. Ein 43-jähriger mit einem Mercedes Sprinter übersah in einer Linkskurve einen entgegenkommenden 59-Jährigen auf einem E-Bike und stieß mit diesem zusammen. Dadurch kam der Radfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 1.500 Euro.

