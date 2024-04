Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.04.2024, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr, schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe eines Pkw ein, um aus dem Fahrzeuginneren eine Handtasche zu entwenden. Der Pkw stand in der Alte Straße auf einem Parkplatz beim Motorboot- und Yachtclub. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

