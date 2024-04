Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

Am Sonntag 14.04.2024 stellte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Breisach gegen 18:10 Uhr am Neutorplatz im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem Pkw-Fahrer eine Alkoholisierung von 1,45 Promille Atemalkohol fest. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Nach Vorliegen des Untersuchungsergebnisses wird bei der Staatsanwaltschaft Freiburg eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vorgelegt. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle in amtliche Verwahrung genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell