POL-FR: Breisach: Unfallverursacher fotografiert Schaden und fährt weg.

Freiburg (ots) - Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Sonntag, 14.04.2024, gegen 18.10 Uhr, in einem Einfamilienhaus in der Degernauer Straße. Hier stellte zuvor der Besitzer einen seltsamen Geruch in seiner Garage im Untergeschoss fest. Bei der Nachschau sah er seinen Trockner rauchen und trug diesen sofort nach draußen. Bei dem Versuch, den Qualm mit zwei Eimer Wasser zu reduzieren, fing der Trockner an, zu brennen. ...

