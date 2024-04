Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Unfall unter Alkoholeinfluss - Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Fahrrad befuhr am Samstag, 13.04.2024, gegen 23.50 Uhr, ein 36 Jahre alter Mann die Kraftwerkstraße talwärts. Als er an einem am Fahrbahnrand geparkten Anhänger vorbeifahren wollte, unterschätzte er den Abstand zu einem entgegenkommenden Fahrzeug. Er zog nach rechts und kollidierte er mit dem Anhänger. Der Radfahrer verletzte sich beim Sturz schwer. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr weiter. Eine Anwohnerin wurde durch die Hilferufe wach und ging nach draußen. Der Fahrradfahrer war bereits weg. An der Unfallstelle blieben persönliche Gegenstände des Fahrradfahrers zurück, so dass er von der verständigten Polizei ausfindig gemacht werden konnte. Der Schwerverletzte wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Der Sachschaden am Anhänger und am Fahrrad können noch nicht beziffert werden.

md/ma

