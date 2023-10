Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Am Montag zwischen 10.15 Uhr und 11.00 Uhr wurde beim Vorbeifahren der linke Außenspiegel eines schwarzen Ford Mondeo welcher in der Rheiner Straße parkte beschädigt. Der Versucher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

