Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 33-Jährige musste nach rechts ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern - Verursacher fährt davon - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Dienstag, 10. Oktober gegen 21.05 Uhr, ereignete sich in Haren, B 408, zwischen der Anschlussstelle A 31 und der Ortschaft Erika ein Verkehrsunfall. Ein in Richtung Haren fahrender Pkw überholte hier -trotz Gegenverkehr- einen vorausfahrenden Lkw. Besagter Gegenverkehr eine 33-jährige Fahrerin eines VW Fox musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, nach rechts in die Schutzplanke ausweichen. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden, welcher auf etwa 4000 Euro geschätzt wird zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter Tel: 0593272100 zu melden.

