POL-HRO: Polizei warnt erneut vor Anrufen durch falsche Bankmitarbeiter

Rostock (ots) - Nachdem bislang unbekannte Täter am vergangenen Freitag einen Brand im Hausflur der Rigaer Straße 11 in Rostock verursachten, sucht die Polizei nun Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen meldeten Zeugen am 26.01.2024, gegen 22:45 Uhr einen lauten Knall und starken Rauch im Hausflur der 12. Etage in der Rigaer Straße 11 in Rostock. Die eingesetzte ...

