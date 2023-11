Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Verkehrsunfälle auf der B211 in Ovelgönne +++ Eine Person leicht verletzt +++ Hohe Sachschäden

Delmenhorst (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen auf der B211 in Ovelgönne sind am Dienstag, 14. November 2023, hohe Sachschäden entstanden. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 70-jähriger Mann aus Oldenburg mit einem VW die Kuhler Straße in Richtung Großenmeer. Er bog an der Kreuzung zur B211 nach links in Richtung Oldenburg ein. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit eines 43-Jährigen aus dem Ammerland falsch ein, der die B211 mit einem BMW ebenfalls in Richtung Oldenburg befuhr. Der 43-Jährige bremste noch stark ab und wich nach rechts aus, einen Zusammenstoß konnte er aber nicht mehr verhindern. Der BMW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Beide Männer blieben unverletzt.

Um 14:20 Uhr wurde eine 31-jährige Frau aus Ovelgönne bei einem Verkehrsunfall mit nahezu identischem Hergang leicht verletzt. Hier befuhr ein 49-jähriger Mann aus Ovelgönne mit einem Kleintransporter die Kuhler Straße in Richtung Großenmeer. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich der B211 missachtete er die Vorfahrt der Frau, die die B211 mit einem Kleinwagen in Richtung Brake befuhr. Sie erlitt durch den folgenden Zusammenstoß leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

