Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mülltonnenbrand in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Montag, 13. November 2023, 12:00 Uhr, der Brand einer Mülltonne in der Straße "Am Westkamp" in Wardenburg gemeldet.

Die Freiwillige Feuerwehr Wardenburg rückte mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zum Brandort aus. Bei ihrem Eintreffen hatte sich das Feuer bereits auf insgesamt vier Mülltonnen und die Holzfassade eines angrenzenden Geräteschuppens ausgebreitet. Die Abfalltonnen brannten nieder, Gebäudeschäden entstanden aber nicht.

Vermutlich war das Einfüllen nicht gänzlich ausgekühlter Asche für die Brandentstehung ursächlich.

