POL-PPWP: Auf nasser Fahrbahn geschleudert

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Einer Frau ist am Dienstagvormittag von Trickdieben der Geldbeutel gestohlen worden. Eine Unbekannte hatte die Seniorin gegen 10:15 Uhr in einem Supermarkt in der Danziger Straße in Weilerbach angesprochen und sie in ein Gespräch verwickelt. Während die 70-Jährige abgelenkt war, schnappte sich eine weitere Frau den Geldbeutel, der in der Handtasche am Einkaufswagen lag. Danach ...

