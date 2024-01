Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach Brand eines Kinderwagens in der Rigaer Straße

Rostock (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter am vergangenen Freitag einen Brand im Hausflur der Rigaer Straße 11 in Rostock verursachten, sucht die Polizei nun Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen meldeten Zeugen am 26.01.2024, gegen 22:45 Uhr einen lauten Knall und starken Rauch im Hausflur der 12. Etage in der Rigaer Straße 11 in Rostock. Die eingesetzte Feuerwehr konnte vor Ort einen in Brand geratenen Kinderwagen ablöschen. Der Kinderwagen wurde durch die Flammen vollständig zerstört und es kam zu einer starken Verrußung des Hausflures. Personen wurden nicht verletzt. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf 15.000 EUR.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Täters führten bittet die Polizei jetzt um Mithilfe der Bevölkerung.

Wer hat am Freitagabend, 26.01.2024, in der Zeit von 21:30 Uhr bis 23:30 Uhr Personen beobachtet, welche sich im oder am Haus Rigaer Straße 11 aufgehalten haben oder kann andere sachdienliche Informationen zu dem Brand des Kinderwagens, welcher im Hausflur abgestellt war, geben?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstraße 54 unter 0381/4916 1616 oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen

