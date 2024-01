POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung in der 2. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem SV Elversberg

Rostock (ots) - Eine vom Bündnis "Bunt statt Braun" angemeldete Versammlung ist am heutigen Donnerstagabend in Rostock friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen. In der Spitze versammelten sich rund 6.500 Menschen auf dem Neuen Markt, um an dem anschließenden Aufzug durch die Innenstadt unter dem Motto "NIE WIEDER ist jetzt - alle zusammen gegen Faschismus" teilzunehmen. Die Rostocker Polizei begleitete ...

mehr