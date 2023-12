POL-PDWIL: Geldautomatensprengung

Dudeldorf (ots) - In der Nacht von Samstag 02.12.2023 auf Sonntag, 03.12.2023 wurde vor einem Anwesen in der Straße Langmauer in Dudeldorf eine beleuchtete Weihnachtfigur (weißer Hirsch) durch unbekannte Täter beschädigt. Weiterhin wurde eine andere beleuchtete Weihnachtsfigur (liegender weißer Hirsch)entwendet. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Bitburg, Tel. 06561-96850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

