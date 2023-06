POL-BS: Verkehrsunfall auf der A2

Braunschweig (ots) - Braunschweig 19.06.2023, 12.00 Uhr Ältere Menschen werden durch Falsche Mitarbeiter von Menü-Lieferdiensten, wie "Essen auf Rädern", getäuscht In den vergangenen Tagen haben sich Vorkommnisse gehäuft, bei denen ältere Menschen von Betrügern aufgesucht wurden. Diese klingeln in den Mittagsstunden an den Haustüren von Seniorinnen und Senioren, denen gerade das tägliche Mittagsmenü von ...

mehr