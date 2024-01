POL-HRO: Widerstand gegen Polizeibeamte in Rostock

Rostock (ots) - Nach intensiven Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei zur Aufklärung eines Wohnungseinbruches am Silvesterabend gibt es nun eine Erfolgsmeldung. Bereits am 24.01.2024 klickten für den mutmaßlichen Einbrecher die Handschellen. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Konkret geht es um einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rostocker ...

mehr