Weimar (ots) - Am 18.12.2023 gegen 04:10 Uhr fuhr der Fahrer eines Fiat Transporters auf der B 7 aus Richtung Erfurt kommend in Richtung Weimar. Ca. 300 Meter vor dem Abzweig nach Hopfgarten kam der Fahrer in einer lang- gezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben, lenkte gegen, überquerte wieder die Fahrbahn und kam linken Straßengraben zum Stillstand. Der leichtverletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht. Am ...

