Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit E-Bike zu schnell

Weimar (ots)

Der Fahrer eines E-Bikes sollte am 17.12.2023 gegen 00:10 Uhr in der Röhrstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Zunächst konnte er sich dieser durch Flucht entziehen. Diese endete dann in der Prager Straße, als die Kette des Bikes riss. Aufgrund der Manipulation am E-Bike, wäre hierfür ein Führerschein und eine Haftpflichtversicherung erforderlich gewesen. Beides konnte der Fahrer nicht vorweisen. Die Überprüfung des Rades ergab, dass das Gefährt im Januar 2023 zur Fahndung aus- geschrieben, also als gestohlen gemeldet war. Ein Drogenschnelltest beim Fahrer zeigte zudem ein positives Ergebnis auf Amphetamine. Das E-Bike wurde sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

