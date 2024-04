Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mutmaßlich unter Drogeneinfluss gegen Felsen geprallt

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 12.04.2024, ist ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer in Bad Säckingen gegen einen Felsen geprallt. Im Günnenbacher Weg war der 22-jährige kurz nach 21:00 Uhr von der Straße abgekommen. Das Auto wurde dabei beschädigt, Sachschaden ca. 2000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Ein Drogenschnelltest verlief positiv beim Fahrer, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurden. Zudem war der Pkw nicht zugelassen und versichert sowie Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges daran angebracht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell